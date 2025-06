Riqualificazione case popolari | in due anni si punta a ristrutturare fino a 3.500 appartamenti

In soli due anni, il piano di riqualificazione delle case popolari mira a ristrutturare fino a 3.500 appartamenti, trasformando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. L’obiettivo è azzerare gli alloggi sfitti, spesso lasciati in condizioni di degrado, rendendoli pronti per essere rapidamente assegnati a chi ne ha più bisogno. Un investimento concreto per migliorare la qualità della vita e promuovere comunità più sostenibili e inclusive.

Un Piano per la riqualificazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e di Edilizia residenziale sociale (Ers) con l’obiettivo di azzerare gli alloggi pubblici attualmente sfitti perchĂ© bisognosi di interventi di ristrutturazione, che potranno essere rapidamente riassegnati a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Riqualificazione case popolari: in due anni si punta a ristrutturare fino a 3.500 appartamenti

In questa notizia si parla di: riqualificazione - case - popolari - anni

Caivano, Meloni: "Al via bando per riqualificazione case popolari" - A Caivano, parte il bando per la riqualificazione degli immobili popolari del Parco Verde, costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980.

A Caivano lo Stato fa lo Stato. La pubblicazione del bando per la riqualificazione delle case popolari del Parco Verde è una notizia importante: significa recupero, riscatto, un altro passo avanti nel percorso di rinascita di una terra troppo a lungo martoriata, ost Vai su X

Pozzuoli, gli abitanti delle case popolari di Monterusciello in piazza di fronte al Comune per chiedere lo stop all' aumento degli affitti e la riqualificazione delle case e del territorio. Asia-Usb a fianco degli inquilini e del combattivo Comitato Monteruscello Svegli Vai su Facebook

Manneschi: 600mila euro per le case popolari; Casa, al via il piano per ristrutturare gli alloggi popolari: “Stanziati sei milioni”; Case popolari, il Comune accelera: manutenzione e riqualificazione con un maxi-investimento.

Manneschi: "600mila euro per le case popolari" - I nuovi fondi comunali per la riqualificazione energetica vanno ad aggiungersi ai 4 milioni stanziati dal 2020 ad oggi ... Scrive msn.com

Case popolari, corsa ai fondi Pnrr per 46mila riqualificazioni - Contributo pubblico al 65% fino a esaurimento delle risorse e il resto da privati per un’operazione complessiva da 2 miliardi. Come scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com