Riprende dragaggio a Torre Vado per pescatori e diportisti la beffa del posto barca

La lunga attesa per il ripristino del dragaggio a Torre Vado sta creando non pochi disagi tra pescatori e diportisti, già costretti a spostare le barche nel frattempo. La beffa del posto barca si fa sempre più evidente, lasciando la comunità locale in attesa di risposte concrete. Ma cosa si cela dietro questa paralisi? Scopriamolo insieme, perché è arrivato il momento di fare chiarezza e trovare una soluzione.

TORRE VADO (Morciano di Leuca) – Una vicenda alquanto paradossale quella dei lavori di dragaggio per la zona portuale di Torre Vado che si protraggono ormai da diversi mesi e che hanno costretto, già tra novembre e dicembre scorsi, i proprietari delle imbarcazioni ormeggiate a tirare i natanti a.

