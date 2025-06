Riparte il Servizio di Spazzamare di Salerno Pulita

Riparte il servizio di spazzamare di Salerno Pulita, pronto a mantenere le acque della città pulite e sicure anche per l’estate 2025. Dopo accurate verifiche sulla manutenzione, l’imbarcazione — capace di raccogliere fino a una tonnellata di idrocarburi e rifiuti galleggianti — torna in azione, garantendo interventi quotidiani di pulizia delle acque. Un impegno costante per preservare la bellezza e la salute del nostro mare.

Tempo di lettura: 2 minuti A partire da questa settimana, dopo le necessarie verifiche sulla manutenzione effettuata, riprende l’attività dello spazzamare di Salerno Pulita anche per l’estate 2025. Come lo scorso anno, l’imbarcazione, in grado di raccogliere fino a una tonnellata di idrocarburi e rifiuti galleggianti, sarà impegnata in interventi quotidiani di pulizia delle acque, con successivo rilascio di acqua depurata. Ogni giorno, tranne il martedì, nel tratto di litorale compreso tra il Villaggio del Sole e lo stabilimento balneare della Baia, questa speciale imbarcazione pattuglierà le acque, fungendo da sentinella ambientale e intercettando rifiuti solidi galleggianti e macchie di materiale di varia natura prima che possa raggiungere le spiagge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riparte il Servizio di Spazzamare di Salerno Pulita

