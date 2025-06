Riparte il festival Amore&Psiche | Mario Desiati presenta il suo romanzo Malbianco

Riparte il festival Amore&Psiche a Nardò, un appuntamento imperdibile dedicato a storie di passione, coraggio e creatività. Quest’anno, il celebre Mario Desiati presenta il suo nuovo romanzo, Malbianco, tra incontri, riflessioni e momenti di grande ispirazione. La terza edizione si preannuncia ricca di emozioni, unendo arte, letteratura e cultura in un evento che celebra chi, con determinazione, ha superato ogni ostacolo per emergere. Non mancate!

NARDO’ - Torna “Amore&Psiche”, il festival giunto alla terza edizione, ideato e curato dalla giornalista e scrittrice Federica Rega, che vede come protagonisti personaggi del mondo della letteratura, dell’arte, del cinema, dello spettacolo, che armati di coraggio e ostinazione ce l’hanno fatta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Riparte il festival “Amore&Psiche”: Mario Desiati presenta il suo romanzo Malbianco

In questa notizia si parla di: festival - amore - psiche - riparte

Il ritorno di Angelina Jolie, l'amore di Harris Dickinson e lo scatto perfetto di Emma Stone e Austin Butler: il red carpet di Eddington al Festival di Cannes 2025 - Il Festival di Cannes 2025 esplode di emozioni: il ritorno di Angelina Jolie dopo 14 anni incanta, mentre il giovane Harris Dickinson brilla accanto a Rose Gray.

Riparte il festival “Amore&Psiche”: Mario Desiati presenta il suo romanzo Malbianco; MedFilm Festival 2013 riparte il 21 giugno in versione estiva; Genova ai blocchi di (ri)partenza. Viaggio nella Superba che riparte e invita tutti a riscoprirla.

Riparte il festival “Amore&Psiche”: Mario Desiati presenta il suo romanzo Malbianco - Federica Rega dialogherà con Mario Desiati, lo scrittore già Premio Strega nel 2022, che ha appena firmato Malbianco (Einaudi), il suo romanzo più profondo e maturo. Secondo lecceprima.it

Mario Desiati presenta Malbianco, riparte il festival Amore e Psiche - Torna Amore e Psiche, il festival giunto alla terza edizione che vede come protagonisti personaggi del mondo della letteratura, dell’arte, ... Segnala corrieresalentino.it