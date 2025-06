Rinviata la decisione sul blocco di Trump agli studenti stranieri Harvard esulta per lo stallo in tribunale | la Casa Bianca insiste col pugno duro

In un’affascinante partita di scacchi tra istituzioni e politica, Harvard celebra una piccola vittoria nel fronteggiarsi con l’amministrazione Trump. La decisione del tribunale di rinviare il blocco agli studenti stranieri dimostra come il diritto possa ancora frenare le manovre più dure. Tuttavia, la Casa Bianca non molla, mantenendo il pugno duro: il futuro di migliaia di studenti resta in bilico, mentre si attende un nuovo capitolo di questa intricata battaglia legale.

Una piccola vittoria per Harvard, nel braccio di ferro che da settimane vede lo storico ateneo americano nel mirino dell’amministrazione Trump. La giudice federale del Massachusetts, Allison D. Burroughs, ha posticipato l’entrata in vigore dell’ordinanza con cui la Casa Bianca vorrebbe imporre il divieto totale di iscrizione agli studenti stranieri. Si tratta di una seconda proroga fino al 23 giugno dopo che, una decina di giorni fa, la stessa togata aveva fissato a lunedì 16 giugno l’inizio ufficiale dello stop voluto dal presidente americano Donald Trump. Il rinvio di sette giorni e il conflitto Harvard-Trump. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - harvard - rinviata - decisione

Harvard impugna in tribunale stop Trump agli studenti stranieri - Harvard si oppone con determinazione alle restrizioni di Trump sugli studenti internazionali, denunciando un attacco alle diversità e all’eccellenza accademica.

Studenti stranieri al bando, Harvard fa ricorso; “Rinvio dazi auto? Avrebbero colpito pick-up, prevalenti tra fan Trump”; Trump ancora contro Harvard: chiede stop alle esenzioni fiscali e minaccia di vietare l’iscrizione di….

Sospeso il blocco di Trump delle iscrizioni di studenti stranieri ad Harvard - ROMA – Un giudice federale ha temporaneamente sospeso l’efficacia dell’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump che prevedeva il blocco delle nuove iscrizioni di studenti internazionali al ... Come scrive dire.it

“Stop al visto per studenti stranieri che frequentano Harvard”: la decisione di Trump. L’ateneo: “Ennesima ritorsione” - Si tratta di un’ulteriore escalation del conflitto del presidente con le istituzioni accademiche americane che accusa di promuovere idee progressiste ... Riporta ilfattoquotidiano.it