Rintracciato per le vie del centro aveva a suo carico un mandato di arresto internazionale | 47enne in carcere

JESI – Era stato colpito da un mandato di arresto europeo per un furto tentato due mesi fa, i carabinieri di Jesi lo hanno rintracciato in centro e portato presso il carcere di Montacuto. I fatti risalgono allo scorso 15 aprile, quando un 47enne cittadino rumeno avrebbe fatto parte di una banda.

