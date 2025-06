Rinnovo in vista per Meret | accordo a un passo sarà ancora lui il numero uno

Il futuro di Alex Meret si fa sempre più chiaro: il rinnovo è vicino e l'accordo sembra ormai a un passo. La fiducia riposta dal club e le sue performance eccellenti confermano che sarà ancora lui il numero uno tra i pali. Con questa conferma, i tifosi azzurri possono guardare al futuro con entusiasmo e sicurezza. L'attesa ora è solo per l'annuncio ufficiale che sancirà questa importante continuità.

