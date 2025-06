Rinnovato anche per il 2025 il festival A Gès all' interno del sito Unesco

Dopo il grande successo della prima edizione, il festival “A Gés!” si rinnova nel 2025, confermando il suo ruolo di evento imperdibile all’interno del sito UNESCO. Dal 4 al 7 luglio, la magia del Parco Francesca Tosi di Borgo Rivola ospiterà arte, musica e cultura in un contesto unico, tra le meraviglie della Vena del Gesso Romagnola. Un’esperienza da non perdere per tutti gli amanti dell’arte e della natura, che promette di sorprenderti ancora di più quest’anno.

Dopo il riscontro della prima edizione, il festival "A Gés!" torna dal 4 al 7 luglio nella suggestiva cornice del parco Francesca Tosi di Borgo Rivola, alle porte del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Patrimonio Unesco. Organizzato dalla Pro Loco di Borgo Rivola

