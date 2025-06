Rinascita Spal | Davide Marchini pronto a guidare la squadra con X Martiri

La Rinascita Spal prosegue silenziosamente ma con determinazione, con Davide Marchini pronto a guidare la squadra insieme a X Martiri. Nonostante le sfide e le indiscrezioni social, il progetto di riscatto si rafforza, alimentando l’interesse dei tifosi e degli appassionati. La strada verso il rilancio è ancora lunga, ma l’entusiasmo non si ferma: il futuro dei biancazzurri si disegna ora, e tutto è da scoprire.

Seppur sottotraccia, l’operazione Rinascita Spal targata X Martiri prosegue senza soluzione di continuità . Emerge pure un indizio social piuttosto interessante, direttamente dalla pagina Facebook della società di Porotto, che attraverso un post informa che "per motivi tecnico-societari siamo costretti a rinviare a data da destinarsi i due allenamenti aperti per la squadra Juniores che sarebbero dovuti tenersi lunedì 16 e mercoledì 18 giugno". Doveva essere un Open Day per allestire le selezioni della prossima stagione, ma evidentemente in casa X Martiri i programmi sono cambiati e adesso si preferisce prendere tempo in attesa degli eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it