Rinasce il ’Pallaio Maracanà’ | Grande impegno dei volontari

Rinasce il Pallaio Maracanà a Finale, testimonianza di passione e impegno dei volontari. Questo storico campo, un tempo cuore della tradizione bocciofila locale, torna a vivere grazie all’amore per il gioco e alla cura della comunità. Situato accanto alla torre dell’acquedotto in via Frassoni, rappresenta un punto di ritrovo per grandi e piccini, riscoprendo il valore di un passatempo che unisce generazioni. Un vero e proprio simbolo di rinascita e socialità, pronto a scrivere nuove storie.

È un termine antico, può ricordarci la lingua di Dante o – per rimanere più vicini a noi – la parlata di Roberto Benigni. In toscano, un ‘pallaio’ è un campo stretto e lungo in cui si gioca a bocce. Sabato a Finale è stato inaugurato il "Pallaio Maracanà", un’area destinata al gioco delle bocce proprio a fianco della torre dell’acquedotto in via Frassoni. Il campetto era entrato in funzione già qualche anno fa ma col tempo era andato in disuso, pressoché dimenticato, quindi trascurato. Nei mesi scorsi un piccolo gruppo di quattro volontari ha sottoscritto un patto di collaborazione con l’amministrazione comunale per prendersi cura dell’impianto: sono stati effettuati lavori e migliorie, è stata sistemata l’illuminazione, si è spianata la terra, si è realizzato anche un percorso per rendere più agevole l’accesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it