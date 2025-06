' Rinasce' il lago di Londa | E' un momento storico

Rinasce il lago di Londa, un simbolo di rinascita e speranza nel cuore della Valdisieve. Questa giornata storica, segnata dall’inaugurazione alla presenza di importanti figure regionali e locali, rappresenta non solo il recupero di un patrimonio naturale, ma anche un messaggio di rinnovamento per tutta la Toscana. Giani ha sottolineato come questo evento incarni l’impegno della regione verso una Toscana più viva, sostenibile e unita. È il momento di guardare avanti, verso un futuro di rinascita e crescita.

Londa (Firenze), 16 giugno 2025 - 'Rinasce' il lago di Londa (Firenze), nel cuore della Valdisieve. Oggi l'inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco Tommaso Cuoretti. Giani, spiega una nota, ha sottolineato che "oggi è un momento storico per questo paese bellissimo, per la Valdisieve e tutto il Mugello. Ma è anche il simbolo e l'esempio dell'impegno della Regione verso la Toscana diffusa, una priorità del governo della regione". "Si tratta - ha aggiunto - di un luogo suggestivo che caratterizza questo territorio, un sito naturalmente attrattivo per il turismo e vissuto dai cittadini di Londa e del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'Rinasce' il lago di Londa: “E' un momento storico”

Riesame annulla sequestro lago Londa - Lo rende noto il Comune di Londa il cui sindaco Aleandro Murras e 2 tecnici avevano ricevuto un avviso di garanzia. Come scrive ansa.it