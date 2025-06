Rimini fermati sul lungomare mentre tagliano l’hashish in pieno giorno | due arresti dopo una soffiata via app

A Rimini, un'inaspettata operazione di polizia ha portato all'arresto di due stranieri sorpresi a tagliare hashish sul lungomare in pieno giorno. La spedizione, frutto di una soffiata tramite l'app YouPol, dimostra quanto sia efficace la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nella lotta contro lo spaccio. Un episodio che ricorda quanto sia vitale rimanere vigili e attenti alla sicurezza della nostra comunità .

