Riminese stuprata nel Salento gli indagati si difendono | Era un rapporto consenziente Ma spunta un video della violenza

Una vicenda inquietante scuote il Salento, dove quattro giovani salentini si dichiarano innocenti in merito alla presunta violenza sessuale su una ragazza riminese di 25 anni. Mentre gli indagati affermano che si trattasse di un rapporto consensuale, emergono nuovi elementi, tra cui un video che solleva dubbi e alimenta il dibattito pubblico. La verità , nel frattempo, resta sotto i riflettori, mentre le indagini continuano a fare luce sulla vicenda.

Si dichiarano totalmente innocenti i quattro ragazzi salentini indagati per la violenza sessuale su una ragazza riminese 25enne respingendo al mittente le accuse parlando di "un rapporto consensuale". Nel corso delle indagini, tuttavia, i carabinieri coordinati dalla Procura di Lecce hanno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riminese stuprata nel Salento, gli indagati si difendono: "Era un rapporto consenziente". Ma spunta un video della violenza

