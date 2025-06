Rimbalzo di Piazza Affari | Unicredit guida la carica tra i titoli bancari italiani

Il mercato italiano si risveglia con energia, trainato dal forte rimbalzo di Piazza Affari, dove Unicredit guida la carica tra i titoli bancari. Nonostante il rinvio dell’assemblea di Mediobanca, le banche italiane continuano a brillare in un contesto europeo positivo, alimentato dall’ottimismo sugli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran. La giornata si conclude con importanti rialzi, dimostrando come il settore finanziario sia sempre pronto a sorprendere gli investitori...

Il rinvio dell'assemblea di Mediobanca non rende meno interessanti i titoli delle banche italiane, impegnate in un complesso e intrecciato risiko. Piazza Affari ne beneficia (+1,24%) ma il rimbalzo è generalizzato sui listini in Europa, con gli investitori ottimisti sulle evoluzioni del conflitto tra Israele e Iran. Unicredit balza in testa al listino di Piazza Affari, chiudendo la seduta in rialzo del 3,44%, Bper (+2,12%) e Pop. Sondrio (+2,2%) salgono appaiate nel primo giorno dell'ops; Mediobanca ha guadagnato l'1,17%, Generali ha ceduto lo 0,55% e Banca Generali il 2,28% mentre è salita Mps (+1,33%) su cui ora si concentra l'attenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rimbalzo di Piazza Affari: Unicredit guida la carica tra i titoli bancari italiani

