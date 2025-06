Rigori maledetti per il Padova U16 il titolo italiano è della SPAL

Un finale amaro per il Padova U16, che sfiora il sogno di vincere il titolo italiano 232 della Spal ma si ferma ai rigori. Un duello emozionante e teso, deciso da un calcio di rigore maledetto, lasciando i biancoscudati con il cuore in gola e la voglia di riprovarci. La partita testimonia quanto lo sport possa essere imprevedibile e ricco di sorprese, regalando emozioni che rimarranno a lungo nella memoria.

Undici metri stregati per il Padova di Lorenzo Bedin. Nella finalissima per il titolo nazionale Under 16 di Serie C, i biancoscudati vedono infrangere il sogno di conquistare il titolo nazionale contro la Spal ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Gara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Rigori maledetti per il Padova U16, il titolo italiano è della SPAL

In questa notizia si parla di: titolo - padova - spal - rigori

Rigori maledetti per il Padova U16, il titolo italiano è della SPAL; Under 16 Serie C, a Viterbo si assegna il terzo titolo italiano delle Finali Giovanili: prima volta in finale per Padova e Spal; La Spal è campione d'Italia U16 Serie C! I biancoazurri trionfano dal dischetto contro il Padova.

Rigori maledetti per il Padova U16, il titolo italiano è della SPAL - Allo Stadio 'Enrico Rocchi' di Viterbo i ragazzi di Bedin perdono la finalissima del Campionato Nazionale Under 16 Serie C contro i pari età ferraresi. Da padovaoggi.it

Diretta Padova Spal U16/ Streaming video tv: ecco la finale Under 16 Serie C! (oggi 16 giugno 2025) - Diretta Padova Spal U16 streaming video tv: biancoscudati ed estensi si giocano lo scudetto Under 16 Serie C, in campo al Rocchi di Viterbo. Scrive ilsussidiario.net