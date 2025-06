Riforma Delrio? I toscani ne bocciano gli effetti

La riforma Delrio ha suscitato forti reazioni tra i toscani, con oltre metà della popolazione che la giudica negativa. Questi risultati evidenziano come le modifiche ai ruoli e alle funzioni delle Province abbiano inciso profondamente sul territorio e sulla percezione dei cittadini. A circa dieci anni dalla sua introduzione, l’indagine di Demopolis mette in luce una sfida importante per il futuro amministrativo della regione. È quindi cruciale comprendere le implicazioni di questa opinione pubblica.

Firenze, 16 giugno 2025 – Ridimensionare il ruolo e le funzioni delle Province è stato negativo. Ne è convinto il 52% dei cittadini toscani, contro un quarto degli intervistati che ritiene utile la riforma Delrio e di un 23% che invece non se la sente di esprimersi. E’ quanto emerge dall’indagine promossa da Upi, l’Unione delle province italiane, della Toscana e condotta dall’istituto nazionale di ricerche Demopolis. A circa dieci anni dalla riforma per il riordino dell’ente Provincia, l’opinione pubblica toscana esprime dunque una valutazione critica sugli effetti della legge nazionale Delrio e della-legge regionale 222015, che hanno ridotto competenze e risorse delle Province e abolito l'elezione diretta di presidenti e consiglieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma Delrio? I toscani ne bocciano gli effetti

In questa notizia si parla di: riforma - delrio - toscani - bocciano

Riforma Delrio? I toscani ne bocciano gli effetti; La maggioranza dei toscani boccia gli effetti della riforma Delrio sulle province; gonews24.

La maggioranza dei toscani boccia gli effetti della riforma Delrio sulle province - A dieci anni dalla Riforma Delrio e dalla legge regionale 22/2015 che hanno profondamente modificato il ruolo delle Province, la Toscana si interroga sul ... Come scrive gonews.it

I toscani scettici sul ridimensionamento delle province - FIRENZE: L'indagine di Demopolis a 10 anni dalla riforma Delrio: preoccupazione per la manutenzione delle strade provinciali e per l'edilizia scolastica ... Riporta toscanamedianews.it