Riforma dello sport | nuove tutele per i calciatori dilettanti in Toscana e Liguria

La riforma dello sport in Toscana e Liguria porta nuove tutele per i calciatori dilettanti, riconoscendo il valore di chi, come Raffaele Rubinacci, ha sempre dato tutto sul campo. Con l’esperienza di un mediano e la passione di un sindacalista, Rubinacci si dedica ora a proteggere e valorizzare i giovani atleti, dalla serie D in poi, garantendo loro un futuro più sicuro e dignitoso nel mondo del calcio dilettantistico.

Calcisticamente, la sua è stata (Luciano Ligabue docet) “una vita da mediano a recuperare palloni”, in mezzo al campo. Un gregario con ‘cazzimma’ e orgoglio. Tutte qualità che Raffaele Rubinacci, vulgo Lello, ha trasferito nella sua seconda vita da sindacalista del pallone, come collaboratore dell’Aic, l’associazione italiana calciatori. Di cosa ti occupi in questo periodo? "Mi occupo dei ragazzi che giocano nei dilettanti, dalla serie D alla Terza categoria, per buona parte della Toscana e anche della Liguria – afferma Rubinacci -: il mio compito è quello di far conoscere come cambia il mondo dei dilettanti soprattutto sotto l’aspetto contrattuale e fiscale, visto che con la riforma dello sport è stata certificata la nascita della figura del ‘lavoratore sportivo’". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Riforma dello sport: nuove tutele per i calciatori dilettanti in Toscana e Liguria

In questa notizia si parla di: calciatori - dilettanti - toscana - liguria

Dilettantissimo 25 Maggio, ultima puntata della stagione 2024/25, conduce Simone Maggi Vai su Facebook

Riforma dello sport: nuove tutele per i calciatori dilettanti in Toscana e Liguria; Archivio Storico; Genova inaugura l'hub Vinciamo Insieme della Lega Dilettanti.

Calcio, Serie D: l'ipotesi Liguria - Toscana perde rapidamente quota, ma la Fezzanese potrebbe cambiare girone - Nel cuore della settimana, infatti, sembrava che l'ipotesi dell'uscita della Liguria dal girone A, per aggregarsi con la Toscana potesse ... Da targatocn.it