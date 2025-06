Riforma della Giustizia italiani a favore

Negli ultimi mesi, il dibattito sulla Riforma della Giustizia ha acceso le discussioni pubbliche e politiche in Italia. Con il 49% degli intervistati che la valuta favorevolmente, emerge un quadro complesso di opinioni e percezioni, tra accordi e timori. La questione della separazione delle carriere, in particolare, suscita dibattiti sulla sua possibile influenza sull’indipendenza della magistratura. Ma come si differenziano le opinioni tra gli elettori? Scopriamolo insieme.

Di Riforma della Giustizia si è parlato tanto negli ultimi periodi. Secondo l'ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, il 49% degli intervistati valuta favorevolmente la riforma della Giustizia. Il 26% è contario e il 25% non ha un'idea precisa sul tema. Per il 44% la separazione delle carriere, però, renderĂ  la magistratura meno indipendente dalla politica. Riforma della Giustizia secondo i diversi elettori. Il dato "partitico" ovviamente premia i partiti di maggioranza. Tra gli elettori, quelli di Fdi sono favorevoli all'83%, quelli della Lega al 90% e quelli di FI e Noi Moderati al 77%. Molto piĂą basse le percentuali del Pd (22%), M5s (32%) e Avs (75) Riforma della Giustizia, la separazione delle carriere.

