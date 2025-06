riforma dei servizi sociali question time a firma pd

La riforma dei servizi sociali si fa sempre più centrale nel dibattito politico locale. Un question time firmato PD mira a fare chiarezza sulla possibile trasformazione in consorzio, coinvolgendo direttamente sindaco e giunta. Presentato nei giorni scorsi da un gruppo di consiglieri dem, il documento ripercorre la vicenda e solleva importanti interrogativi sul futuro dei nostri servizi sociali, per garantire trasparenza e attenzione alle esigenze della comunità.

Un question time per chiedere conto al sindaco e alla giunta della possibile riorganizzazione dei servizi sociali in forma di consorzio. Il documento è stato presentato nei giorni scorsi e reca la firma dei consiglieri dem Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Marco Raffaelli e Piera Sommovigo. Nelle premesse viene riepilogata la vicenda, alla quale il nostro giornale ha dato ampio spazio nelle scorse settimane: esiste una normativa che chiama gli enti locali a mettere in rete i servizi sociali con altri Comuni; nella fattispecie il Comune della Spezia avrebbe avviato un percorso di confronto con Lerici e Porto Venere per intavolare una collaborazione che potrebbe esprimersi nella forma di una convenzione, di un consorzio, di un’unione tra enti o di un’azienda speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it