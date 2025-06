Rifondazione | Bardasi da sospendere e potenziare la commissione di controllo 5

Negli ultimi anni, le istituzioni piacentine sono state scosse da numerosi scandali che hanno messo a dura prova la fiducia dei cittadini. Dall’arresto del presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Caruso, per associazione mafiosa, al sequestro della Caserma Levante per tortura e spaccio, è evidente che serve un cambio di rotta. È fondamentale sospendere e potenziare la commissione di controllo, affinché possa vigilare con maggiore efficacia sulla trasparenza e sull’etica pubblica.

