Rifiuti L’antropologo Cinquegrana | A Maierato si nasconde tra gli alberi al Nord c’è ordine e disciplina

Nel cuore della Calabria, Pino Cinquegrana, antropologo e osservatore attento, mette in luce le differenze di approccio alla gestione dei rifiuti tra Nord e Sud Italia. Con uno sguardo diretto e senza filtri, racconta come le pratiche si differenzino tra Maierato e le regioni piĂą sviluppate del Nord, sollevando una riflessione cruciale sulla cultura, l'efficienza e l'ordine. Un confronto che invita a riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente e sulle possibili strade per migliorare.

Un confronto amaro e diretto tra Sud e centro Nord Italia sul tema della raccolta dei rifiuti arriva dall'antropologo Pino Cinquegrana, che vive a Maierato, in Calabria. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Cinquegrana racconta la quotidianitĂ della gestione dei rifiuti nel suo paese e la paragona alle pratiche osservate in Toscana e in Veneto. "In Toscana, nei paesi piĂą piccoli – scrive – usano un sistema efficiente. Nessuno tiene la spazzatura dentro casa, e c'è ordine e disciplina. Nei nostri paesi, invece, ancora per necessitĂ si usa la busta di plastica della spesa, che la vedi sistemata tra alberi e recinzioni per renderla meno accessibile a gatti, cani e cinghiali".