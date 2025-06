Riecco Jacobs | si allena così in vista del rientro

Dopo un lungo periodo di attesa, Marcell Jacobs si prepara a tornare in pista con determinazione. L'olimpionico ha condiviso sui social il suo intenso allenamento in vista del rientro a Turku, in Finlandia, dove domani prenderà parte alla sua prima gara post-infortunio. La sua costanza e passione sono un esempio di dedizione, e l’attesa cresce: Jacobs è pronto a riportare l’oro, dimostrando che la voglia di vincere non si ferma mai.

Marcell Jacobs torna a gareggiare domani, martedì 17 giugno: farà il suo ritorno a Turku, in Finlandia. Sui social l'olimpionico mostra il suo allenamento in vista del rientro alle competizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riecco Jacobs: si allena così in vista del rientro

In questa notizia si parla di: jacobs - vista - rientro - riecco

Riecco Jacobs: si allena così in vista del rientro.

Riecco Jacobs: “Come il primo giorno di scuola” - I 200 restano sempre un’opzione, in vista di correre le due distanze agli Europei 2024, in programma a Roma a giugno. Secondo corrieredellosport.it

Jacobs: le possibili date del rientro agonistico - è che Jacobs non si muova proprio dalla sua base e, nell'ottica della prudenza massima, decida di concentrare il suo rientro in un grande meeting di Diamond League su quello del 5 luglio a Eugene ... Da msn.com