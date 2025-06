Ricordi di via San Vito e della Piazzetta di Santa Maria Maddalena

Ricordi di via San Vito e della piazzetta di Santa Maria Maddalena: luoghi nascosti e ricchi di storia che molti aretini ignorano. Questa strada, un tempo estesa da San Francesco alla casa del Vasari, attraversava un’area ricca di fascino, già in epoca romana sede di ville sontuose. Io ci ho vissuto per vent’anni, custodendo ricordi preziosi di un angolo di città che merita di essere riscoperto. In quella piazzetta aveva sede una delle...

Molti aretini non la conoscono, e spesso ignorano che via di San Vito si estendeva da San Francesco fino alla zona dove sorgeva la casa del Vasari e la chiesa di San Vito. Un'area già in epoca romana sede di sontuose ville, e che, poco prima di arrivare alla casa del celebre artista, ospitava la piazzetta di Santa Maria Maddalena. Io lì ci ho vissuto per circa vent'anni, e ne conservo ricordi bellissimi. In quella piazzetta aveva sede una delle succursali dell'Istituto d'Arte. Un dettaglio particolare: a sorvegliarla c'era una guardia giurata, una donna originaria della valle del Tevere, nota a tutti come "la Polendoni".

