Ricetta Malborghetto | Osare e accelerare per trionfare ancora Mai accontentarsi

Dalla passione e dalla determinazione nasce il vero trionfo: oltre 600 persone a tavola, giovani e volontari, hanno lavorato con impegno per rendere indimenticabile l’evento che celebra la vittoria del 4 luglio 2024. È la dimostrazione che osare e accelerare con coraggio porta sempre ai grandi risultati. E come ha detto il priore Spessot, "il vittorioso è un sognatore che ci ha creduto fino in fondo"...

di Laura Valdesi SIENA Oltre 600 a tavola, tanti i giovani. Che hanno lavorato sodo per rendere possibile l’evento che chiude i festeggiamenti della vittoria del 4 luglio 2024. "Il vittorioso è un sognatore che ci ha creduto fino in fondo", le parole del priore Massimo Spessot rivolte in primis al capitano Alessandro Toscano e al fantino Brigante "che hanno regalato all’ Onda questo splendido trionfo". A una Contrada, ha sottolineato Spessot, "di cui il popolo di Malborghetto, operoso e ingegnoso, è profondamente innamorato. Un sentimento importante non solo per le attività di tutto l’anno ma anche perché, insieme e con unità di intenti, nulla ci è precluso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricetta Malborghetto: "Osare e accelerare per trionfare ancora. Mai accontentarsi"

In questa notizia si parla di: malborghetto - ricetta - osare - accelerare

Ricetta Malborghetto: Osare e accelerare per trionfare ancora. Mai accontentarsi.

Ricetta Malborghetto: "Osare e accelerare per trionfare ancora. Mai accontentarsi" - Toscano: "A lui auguro di alzare il nerbo già il prossimo 2 luglio" . msn.com scrive