Ricerca a Pozzuoli le pelli del futuro dagli scarti dei settori tessile e agroalimentare

Nascono nel Polo Tecnologico Adriano Olivetti di Pozzuoli le pelli del futuro,  grazie al dialogo tra i protagonisti del settore, uniti per la prima edizione dell 'ItalianLeather  Research Summit 2025, organizzato dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli (SSIP)  e che ha visto la partecipazione di stakeholder, università , imprese e associazioni di settore, con un unico obiettivo: costruire la conceria del futuro per dare nuovo slancio al settore della pelle e cuoio, motore del Made in Italy. "Il summit, tenutosi alla Biblioteca storica di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, è stato organizzato in collaborazione con la  Fondazione MICS – Made in Italy Circolare e sostenibile, e ha riunito il mondo dell'innovazione, della sostenibilità e della ricerca applicata alla pelle, che parte dal Sud, dalla sede di Pozzuoli della Stazione per ricadere sull'intera filiera, nell'interesse delle imprese", sottolineano gli organizzatori.