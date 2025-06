Riccardo Tascini morto a Marsciano dopo il tuffo nel lago il 13enne festeggiava la fine scuola con gli amici

Tragedia a Marsciano: Riccardo Tascini, un giovane di soli 13 anni, ha perso la vita dopo un tuffo in un lago durante i festeggiamenti di fine scuola con gli amici. Un momento di gioia si è trasformato in un dramma, lasciando la comunità senza parole. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza e valorizzare ogni attimo di spensieratezza.

Il giovane Riccardo Tascini è a Masciano, dopo un tuffo in un lago: stava festeggiando la fine scuola con gli amici, il corpo recuperato dopo ore.

Riccardo Tascini, il ragazzino annegato nel laghetto alla festa per la fine della scuola - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Pieve Caina, frazione di Marsciano, quando il giovane Riccardo Tascini, tredicenne, ha perso la vita annegando nel laghetto artificiale durante i festeggiamenti di fine scuola.

