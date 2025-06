Riccardo Tascini il ragazzino annegato nel laghetto alla festa per la fine della scuola

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Pieve Caina, frazione di Marsciano, quando il giovane Riccardo Tascini, tredicenne, ha perso la vita annegando nel laghetto artificiale durante i festeggiamenti di fine scuola. Un dramma che ha scosso tutta la comunità e lasciato un vuoto incolmabile. La perdita di Riccardo ci ricorda quanto sia fondamentale garantire la sicurezza dei nostri ragazzi in ogni momento di svago.

La festa per la fine dell'anno scolastico che si trasforma in tragedia. Un ragazzino di 13 anni, Riccardo Tascini, è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno, in un laghetto artificiale di Pieve Caina, frazione di Marsciano, in provincia di Perugia.

