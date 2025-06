Riccardo Magi e i dicktators | la destra usa le donne e la violenza di genere per colpire la sinistra

subiscono quotidianamente e meriterebbero rispetto e solidarietà, non essere strumenti di battaglia politica. È inaccettabile che parole come "sessismo" vengano usate come arma da parte di chi vorrebbe distogliere l'attenzione dai propri errori e responsabilità. La lotta contro la violenza di genere richiede sincerità e impegno reale, non sfruttamenti mediatici o politici che rischiano di banalizzare un problema così grave.

Io credo non ci sia nulla di più meschino, ripugnante e volgare (in questo caso sì) di utilizzare un termine (purtroppo) in voga, svuotarlo del suo vero significato e sfruttarlo per delegittimare un avversario politico. Il termine in questione è sessismo e il suo utilizzo, da parte della destra, è strumentale e tutt'altro che nobile. E, ancora una volta, ma non è la prima volta, offende le vere vittime, ovvero le donne che il sessismo lo subiscono davvero e, spesso, non vengono nemmeno riconosciute in quanto vittime. Andiamo con ordine: Riccardo Magi, deputato di Più Europa, ha partecipato al Pride di Roma, dove ha mostrato un cartello con la foto di Giorgia Meloni e la scritta " Amica dei dicktators ".

