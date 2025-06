Riasfaltature di strade e lavori su ponti

Il Comune di Lugo mette in campo un piano strategico di riqualificazione stradale, sfruttando risorse già disponibili per migliorare la viabilità e la sicurezza. Tra interventi in corso e futuri, si annunciano lavori significativi come la riapertura di via Guerra e la nuova rotatoria su via Provinciale, trasformando il cuore della città. Una serie di interventi che promettono di rendere Lugo più accessibile e vivibile, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini.

Il Comune di Lugo ha stilato un calendario di interventi sulle strade, recuperando risorse da residui di cantieri, voci già inserite in bilancio e compensazioni. Stanno per prendere il via i lavori in via Guerra, dietro la scuola Codazzi, che diventerà a senso unico mentre verrà realizzato un collegamento ciclopedonale con via Mentana. Nello stesso appalto verrà asfaltato vicolo Scalaberni. Si procederà poi con la rotonda su via Provinciale Cotignola, i marciapiedi di via Don Minzoni tra viale Bertacchi e via Cento, il parcheggio e il viale della Stazione di Voltana. Verrà riasfaltata anche via Cacopardo a San Bernardino a seguito del rifacimento della linea dell’acquedotto da parte di Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riasfaltature di strade e lavori su ponti

