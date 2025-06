Riapre al pubblico la Villa Romana di Patti Marina

Dopo quattro mesi di attesa, i cancelli della suggestiva Villa Romana di Patti Marina riaprono al pubblico, offrendo un viaggio affascinante nel passato e svelando i tesori di un'epoca lontana. Questo sito archeologico, custode di reperti unici e testimonianze di vita romana, torna ad incantare visitatori di ogni età . Non perdere l’opportunità di immergerti nella storia e scoprire i segreti di questa meravigliosa dimora antica.

Cancelli di nuovo aperti alla Villa Romana di Patti Marina. L'incantevole sito archeologico, che custodisce gli eccezionali reperti di una dimora suburbana di epoca romana, sarĂ riaperto al pubblico martedì 17 giugno dopo circa quattro mesi di chiusura per consentire l'esecuzione di alcuni.

