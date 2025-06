Riammissione rottamazione-quater in arrivo 247mila lettere con importi e modalità di pagamento

Entro il 30 giugno arriveranno ai contribuenti le lettere di riscontro relative alla riammissione alla Rottamazione Quater, con dettagli sui importi dovuti e le modalità di pagamento. Un’occasione importante per regolarizzare la propria posizione fiscale e sfruttare le agevolazioni previste dalla normativa. Restate sintonizzati per conoscere i prossimi passi e le scadenze da rispettare per evitare sanzioni o ulteriori interessi.

Sono in arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ne sta inviando 247mila a tutti gli interessati, con all’interno la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. Come arriverà la lettera. Entro il 30 giugno arriveranno ai contribuenti le comunicazioni relative agli importi dovuti nell’ambito della definizione agevolata. L’invio seguirà due canali: la tradizionale raccomandata cartacea, destinata ai domicili indicati al momento della domanda, oppure la posta elettronica certificata ( Pec ) per coloro che, in fase di adesione, hanno fornito un indirizzo Pec valido. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riammissione rottamazione-quater, in arrivo 247mila lettere con importi e modalità di pagamento

