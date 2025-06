Riammissione alla ‘Rottamazione?quater’ | in partenza le comunicazioni con gli importi da pagare

Se hai richiesto la riammissione alla “Rottamazione Quater”, preparati a ricevere le comunicazioni con gli importi da pagare: circa 247 mila contribuenti sono coinvolti, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta completando l'invio entro il 30 giugno. Queste lettere forniranno dettagli sugli importi agevolati e le istruzioni di pagamento. Rimanete aggiornati, perché entro il 30 aprile 2025 tutte le comunicazioni saranno concluse e i pagamenti potranno essere effettuati.

Lettere in arrivo per 247?mila contribuenti. Entro il 30?giugno l'Agenzia delle Entrate?Riscossione completerà l'invio delle lettere a chi ha presentato domanda di riammissione alla Rottamazione?quater entro il 30?aprile 2025. In totale le richieste sono circa 247?mila: ognuna riceverà la "comunicazione delle somme dovute", con il dettaglio degli importi agevolati e le istruzioni di pagamento. Contenuto delle comunicazioni. Le lettere, spedite con raccomandata o via PEC (se indicata in fase di adesione), includono: Prospetto di sintesi dei carichi inseriti nella domanda.

