Rho bambino di 3 anni travolto da un’auto e sbalzato sull’asfalto | è in gravi condizioni

Un tragico incidente scuote la comunità di Rho: un bambino di soli 3 anni è stato travolto da un’auto mentre si trovava nel cortile di casa, rimasto involontariamente aperto. La sua corsa sull’asfalto si è conclusa con gravi traumi, e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda di Milano. Un episodio che richiede attenzione e riflessione sulla sicurezza domestica.

RHO – È uscito dal cancello di casa pare rimasto aperto involontariamente quando è stato investito da un auto. Vittima un bambino di 3 anni che è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico. È successo lunedì pomeriggio in via Cardinal Ferrari a Rho pochi minuti prima delle diciassette all'altezza del civico 18. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Rho l'auto viaggiava da via Porta Ronca in direzione di corso Europa. Lo scontro è stato violento, il bambino è sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso. È scattato l'allarme e la telefonata alla centrale operativa dell’Agenzia regione di emergenza urgenza che considerato l'impatto e l'età del bambino, ha assegnato all'intervento un codice rosso e inviato sul posto tre mezzi, un'ambulanza e due automediche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it