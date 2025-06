Rho bambino di 3 anni investito da un’auto davanti a casa

Un tragico incidente scuote la comunità di Rho, dove un bambino di soli 3 anni è stato coinvolto in un grave investimento da parte di un'auto davanti a casa. La scena, apparsa improvvisa e sconvolgente, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine. Mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni, questa terribile vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza dei nostri piccoli e l'importanza di vigilare costantemente.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, a Rho, nella Città Metropolitana di Milano. Un bambino di 3 anni è stato investito da un’auto in via Cardinal Ferrari, poco prima delle 17. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe uscito da solo dal cancello di casa e avrebbe raggiunto la carreggiata, proprio mentre . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: bambino - anni - investito - auto

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autorità. I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto mentre andava in bicicletta Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori Vai su Facebook

Bambino investito da un’auto: trasportato con l’elisoccorso al Meyer Vai su X

Bambino di tre anni travolto da un'auto nel Milanese: è grave; Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un'auto di passaggio: è grave; Rho, bambino di 3 anni investito da un’auto davanti a casa.

Rho, bambino di 3 anni travolto da un’auto e sbalzato sull’asfalto: è in gravi condizioni - Il piccolo è stato ricoverato al Niguarda di Milano per un trauma cranico: per fortuna non è in pericolo di vita. Secondo msn.com

Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un’auto di passaggio: è grave - Un bambino di 3 anni è ricoverato al Niguarda dopo essere stato travolto da un'auto a Rho (Milano) nel pomeriggio del 16 giugno ... Segnala fanpage.it