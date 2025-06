Rexal Ford si chiama Charles Francis Kaufmann L' audio all' amico | Mia moglie mi ha lasciato Girava per Roma e flirtava con altre donne

In un vortice di passioni e dolore, Rexal Ford, conosciuto come Charles Francis Kaufmann, si aggira per Roma senza pace dopo le tragedie che lo hanno colpito: la perdita della madre e della neonata. Tra sospetti e dolore, il suo nome si intreccia a una storia che scuote la capitale, rivelando come la vita possa cambiare in un istante e lasciarci alla scoperta di verità nascoste. La vicenda è ancora tutta da scoprire...

Dopo la morte della mamma e della figlioletta neonata, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili, Rexal Ford, il presunto compagno della donna e padre della bambina, continuava a girare per Roma. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rexal Ford si chiama Charles Francis Kaufmann. L'audio all'amico: «Mia moglie mi ha lasciato». Girava per Roma e flirtava con altre donne

