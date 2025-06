Rexal Ford l’ultimo messaggio del killer di Villa Pamphili prima della fuga | Mia moglie mi ha lasciato | VIDEO

Un inquietante messaggio audio, pubblicato in esclusiva da La Repubblica, svela le ultime parole di Rexal Ford prima della fuga in Grecia: un appello disperato che getta nuova luce sul dramma familiare e sulla sua escalation violenta. Le sue parole rivelano un dolore profondo e motivazioni sconvolgenti, lasciando aperti molti interrogativi sulla tragedia di Villa Pamphili. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda complicata e inquietante.

Rexal Ford, il presunto killer di mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili, a Roma, ha inviato un messaggio, prima di scappare in Grecia dove è stato successivamente arrestato, per chiedere ospitalità a un amico. A pubblicarlo in esclusiva è il quotidiano La Repubblica. Nell’audio si sente lo statunitense affermare: “Mia moglie mi ha lasciato, in pratica è tornata con il suo ex fidanzato che ha tanti soldi. Non voleva più la bambina. Non voleva essere più una madre. Quindi sono tornato a Roma da solo insieme alla bambina”. L’uomo, dopo aver parlato di un progetto che sta realizzando, aggiunge: “Mi stavo chiedendo se la tua casa fosse disponibile, se potevamo stare a casa tua io e la bambina. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Rexal Ford, l’ultimo messaggio del killer di Villa Pamphili prima della fuga: “Mia moglie mi ha lasciato” | VIDEO

In questa notizia si parla di: rexal - ford - messaggio - killer

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Villa Pamphili, il killer Rexal Ford corteggiava altre donne dopo la morte della moglie e della bimba Vai su X

Nuova foto di Rexal Ford, il killer di Villa Pamphili Vai su Facebook

Il video dell'arresto di Rexal Ford in Grecia: il presunto killer di villa Pamphili era scappato a Skiathos; Rexal Ford arrestato in Grecia, il presunto killer di Villa Pamphili ha 46 anni e dei precedenti negli Usa; Usa: arrestato il presunto killer di Minneapolis.

Rexal Ford non è il vero nome del killer di Villa Pamphili, giallo sul passaporto del 46enne fermato in Grecia - Il nome del presunto killer di Villa Pamphili, arrestato in Grecia, non sarebbe Rexal Ford: il mistero sulle identità e la testimonianza di un amico ... virgilio.it scrive

Villa Pamphili, l'audio di Ford all'amico: "Mia moglie mi ha lasciato con la bambina" - Due giorni prima del ritrovamento dei corpi chiedeva ospitalita e diceva: "Non era piu interessata a essere madre" ... Come scrive msn.com