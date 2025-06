Rexal Ford l’audio inviato due giorni prima del ritrovamento dei corpi a Villa Pamphili | Mia moglie mi ha lasciato non voleva più la bambina

Un nuovo audio esclusivo potrebbe cambiare tutto nel mistero che avvolge la tragica morte di Rexal Ford e della sua famiglia a Villa Pamphili. Nella nota vocale, rivelata da Repubblica, l’uomo si confida con un interlocutore incontrato a Roma, toccando temi delicati sul suo lavoro e su eventi recenti. Un frammento di verità che potrebbe far luce sugli ultimi giorni di una vicenda ancora avvolta dal mistero.

Un nuovo audio esclusivo potrebbe svelare alcuni retroscena sugli ultimi giorni di Rexal Ford, della donna e della figlia ritrovate morte a Villa Pamphili. Nella nota vocale della durata di 2 minuti e 38 secondi pubblicata in esclusiva da Repubblica l’uomo si confida con una persona incontrata durante il suo soggiorno a Roma. Nella prima parte dell’audio discute di questioni relative alla sua attività professionale e alla produzione di film, mentre nella seconda parte Ford spiega la sua condizione personale: «Mia moglie mi ha lasciato, in pratica è tornata con il suo ex fidanzato che ha tanti soldi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: rexal - ford - audio - giorni

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Nei quindici giorni precedenti alla morte della donna che non ha ancora un nome a Villa Pamphili, il suo presunto assassino Rexal Ford è stato fermato due volte dalle forze dell’ordine per liti violente in strada. Tutte e due le volte gli agenti si sono accontentati Vai su Facebook

È stato interrogato in Grecia, dove è stato catturato, il californiano Rexal Ford, accusato dell'omicidio di una neonata e dell'occultamento del cadavere della madre (ancora senza nome) ritrovati a Villa Pamphili a Roma Bruno Sokolowicz #GR1 Vai su X

Rexal Ford, l'audio inviato 2 giorni prima del ritrovamento dei corpi a Villa Pamphili: «Mia moglie mi ha lasc; Villa Pamphili, il messaggio vocale con l'audio di Rexal Ford prima di scappare: Mia moglie m'ha lasciato; Villa Pamphili, Rexal Ford dopo la morte della compagna: Mi ha lasciato con la bimba per il suo ex ricco.

Villa Pamphili, Rexal Ford dopo la morte della compagna: “Mi ha lasciato con la bimba per il suo ex ricco” - Divulgato un audio inviato da Rexal Ford il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei due cadaveri a Villa Pamphili ... Scrive fanpage.it

Rexal Ford e l’audio inviato all’amico italiano: “Mia moglie mi ha lasciato con la bambina ed è tornata con il suo ex” - Rexal Ford e l'audio inviato all'amico italiano: "Mia moglie mi ha lasciato con la bambina ed è tornata con il suo ex" ... Segnala blitzquotidiano.it