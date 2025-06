Rexal Ford e il trucco del Tax Credit | Il mio film Food fight costa 3 milioni finanziatelo

Il californiano fermato a Skiathos con l’accusa di aver ucciso la neonata ritrovata a Villa Pamphili accanto al corpo della madre, fu ricevuto da una casa di produzione cinematografia: ecco la mail che certifica l’incontro. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rexal Ford e il trucco del Tax Credit: “Il mio film Food fight costa 3 milioni, finanziatelo”

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford cercava finanziatori per il suo film. L’incontro con un produttore, poi la fuga in Grecia; Villa Pamphilj, cosa sappiamo di Rexal Ford: il nome diverso e la carta di credito pur essendo un clochard; Villa Pamphili, chi è davvero Rexal Ford? «Nei registri Usa ha un nome diverso». Vive da clochard ma ha la carta di credito.

Chi è davvero Rexal Ford, il killer di Villa Pamphili? «Nei registri Usa ha un nome diverso» - Spunta un nuovo tassello al mistero della donna trovata morta insieme alla figlioletta di pochi mesi nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Scrive msn.com