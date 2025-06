Rexal Ford è Francis Kaufmann il mistero di Villa Pamphili è un giallo internazionale | La donna uccisa era un hacker russo formidabile

Sei pronto a immergerti in un intricato giallo internazionale che scuote Roma? Rexal Ford, noto hacker russo, non è il vero nome di Francis Kaufmann, sospettato di aver commesso un orribile delitto nel cuore di Villa Pamphili. Un caso avvolto di mistero e tensione, con accuse che puntano a un passato oscuro e a un inquietante segreto. Ma cosa nasconde davvero questa vicenda che ha sconvolto la capitale? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

Non Rexal Ford ma Francis Kaufmann. Sarebbe questo, anche se ormai il condizionale è d'obbligo, il vero nome del presunto killer di Villa Pamphili. Com'è noto, l'uomo è accusato dalle autorità italiane di aver ucciso una bimba di pochi mesi, che potrebbe essere la figlia, e per l'occultamento del cadavere della madre. I corpi sono stati ritrovati lo scorso 7 giugno all'interno del parco di Villa Pamphili a Roma. Rexal Ford è Francis Kaufmann, il mistero di Villa Pamphili è un giallo internazionale: "La donna uccisa era un hacker russo formidabile" (ANSA FOTO) – Notizie.com Alla vera identità dell'uomo, cittadino statunitense di 46 anni, si è giunti grazie alla collaborazione dell'intelligence Usa con la Procura della Repubblica di Roma.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

