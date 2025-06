Rexal Ford chi è l’uomo del mistero di Villa Pamphili | cosa non torna dopo l’arresto in Grecia

Rexal Ford, l’enigmatico protagonista del giallo di Villa Pamphili, torna sotto i riflettori: tra testimonianze contrastanti, un passato in declino nel cinema e un arresto in Grecia che solleva nuove domande. Ma ciò che resta avvolto nel mistero è la tragica sorte di donna e bimba trovate morte recentemente nella villa romana. Chi è davvero Rexal Ford? E quale verità si cela dietro questa intricata vicenda?

Rexal Ford: la testimonianza dell'amico musicista, l'appuntamento con una ragazza, la carriera in declino nel mondo del cinema. Tutti i misteri sull'uomo del giallo di Villa Pamphili. Qualche pezzo del puzzle è stato certamente aggiunto con l'arresto dell'uomo in Grecia, ma resta ancora avvolta nel mistero la vicenda della donna e della bimba di pochi mesi trovate morte nei giorni scorsi a Villa Pamphili a Roma. (Ansa Foto) – notizie.com Rexal Ford resta in carcere in Grecia con l'accusa di omicidio della bimba di pochi mesi e di occultamento del cadavere della presunta moglie, dopo l'arresto da parte della polizia ellenica dei giorni scorsi a Skiathos.

In un video diffuso dalla polizia le immagini del fermo di Rexal Ford, il cittadino americano di 46 anni accusato di aver ucciso la bambina trovata morta a Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno, e occultato il corpo della madre. L'uomo era scappato sull'isola greca Vai su Facebook

L’uomo aveva lasciato l’Italia dopo che sono stati trovati i cadaveri di quelle che potrebbero essere sua figlia e la sua compagna. #VillaPamphili Vai su X

Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno e il suo arresto in Grecia; Omicidio villa Pamphili, gli inganni di Rexal Ford e l'altro nome negli Usa. A Malta le tracce della coppia; Rexal Ford non è il vero nome del killer di Villa Pamphili, giallo sul passaporto del 46enne fermato in Grecia.

Villa Pamphili, la donna morta si presentò alla polizia: «Mi chiamo Stella, sono la moglie di Rexal». Il mistero del matrimonio a Malta - Una donna senza nome, una bambina morta e un uomo in fuga con troppe identità. Scrive msn.com