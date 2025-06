revisione testo unico edilizia al tavolo tecnico presente confabitare

Nel cuore delle sfide che l’edilizia affronta oggi, tra semplificazione normativa, sostenibilità e innovazione, Confabitare emerge come protagonista. Grazie alla sua partecipazione al tavolo tecnico sulla revisione del Testo Unico dell’Edilizia, su invito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’associazione ha potuto rappresentare efficacemente le esigenze dei proprietari immobiliari, contribuendo a plasmare un futuro più equilibrato e sostenibile per il settore. Un passo importante verso un’edilizia più chiara e responsabile.

In un periodo in cui l’edilizia si confronta con le grandi sfide della semplificazione normativa, della sostenibilità e dell’innovazione, Confabitare ha ottenuto un riconoscimento significativo: la partecipazione al tavolo tecnico per la revisione del Testo Unico dell’Edilizia, su invito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un’opportunità che ha permesso all’associazione di portare la voce dei proprietari immobiliari direttamente al centro delle decisioni strategiche. Il lavoro è stato guidato dal Centro Studi Tecnico Nazionale, sotto il coordinamento dell’Architetto Giovanni Malara, che ha illustrato con chiarezza i punti qualificanti del contributo offerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it