Rette da 50mila dollari orsi e robot | ecco dove si allena l' Inter

Mentre studenti di tutto il mondo si laureano nelle università più rinomate, l’Inter di Cristian Chivu si prepara per il Mondiale per Club con un allenamento che richiama i fasti del Triplete. Tra orsi robotici e tecnologie all’avanguardia, i nerazzurri si spingono oltre i limiti per conquistare un altro storico trofeo. È l’esempio di come innovazione e tradizione possano unirsi per scrivere nuove pagine di gloria.

Mentre migliaia di studenti si laureano in una delle università più prestigiose del mondo, l'Inter di Cristian Chivu si allena per preparare il Mondiale per Club. E c'è un paragone che rimanda. ai nerazzurri del Triplete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rette da 50mila dollari, orsi e robot: ecco dove si allena l'Inter

In questa notizia si parla di: allena - inter - rette - 50mila

Rette da 50mila dollari, orsi e robot: ecco dove si allena l'Inter.

Inter si allena, tamponi negativi - Allenamenti dell'Inter ad Appiano Gentile: entra nel vivo la preparazione della squadra di Antonio Conte in vista del campionato di serie A. Si legge su ansa.it

Curva Inter si prepara per Lukaku, 50mila fischietti - Dopo il caso di mercato della scorsa estate, il 29 ottobre il belga farà ritorno a San Siro con la maglia della Roma e la ... Scrive ansa.it