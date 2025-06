Rete Vodafone Cade All’Improvviso | ecco perché Asl di Teramo e L’Aquila bloccate

Un improvviso guasto alla rete Vodafone ha causato un blackout nei servizi di Teramo e L’Aquila, bloccando sistemi sanitari, telefonia e altre infrastrutture critiche. La problematica, attribuita a un'interruzione su un cavo Fibercop, ha generato disagi importanti nella regione. In attesa del ripristino urgente, sono state attivate soluzioni temporanee per garantire la continuità dei servizi essenziali. La situazione rimane critica finché non si risolverà definitivamente il problema.

L'Aquila - Un guasto alla rete Vodafone?Infratel tra Teramo e L’Aquila paralizza Cup, servizi sanitari e telefonia, attivate soluzioni temporanee in attesa del ripristino urgente. Questa mattina, intorno alle 9:30, un guasto alla rete Vodafone?Infratel, presumibilmente riconducibile a un’interruzione su un cavo Fibercop, ha interrotto la connettività nelle province di Teramo e L’Aquila, provocando disagi rilevanti nei sistemi informatici Asl e nei servizi Cup. I Centri unificati di prenotazione (CuP) della Asl di Teramo sono rimasti fuori uso, con l’eccezione del Cup dell’ospedale “Mazzini” dell’Aquila, che ha operato solo a capacità limitata, senza possibilità di gestire pagamenti elettronici o eliminacode. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Rete Vodafone Cade All’Improvviso: ecco perché Asl di Teramo e L’Aquila bloccate

