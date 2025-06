Restyling lungomare il cantiere si allarga | Cambia la viabilità

Il restyling del lungomare si amplia, portando cambiamenti nella viabilità che rendono più difficile il passaggio tradizionale. Ma niente paura: il modo migliore per godersi questa splendida area è a piedi, magari accompagnati da una corsa in metropolitana. Camminare tra le bellezze di Napoli diventa l’esperienza più autentica e rilassante, regalando scorci unici e momenti di puro relax. Scopri come muoverti senza stress e vivere al massimo il nuovo lungomare.

Il mezzo migliore per andare sul lungomare - il tratto che parte da piazza Vittoria al Molosiglio con in mezzo via Nazario Sauro - sono i piedi, cioè camminare. Magari andando in metro.

