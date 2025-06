Restes Juve nome nuovo per la porta! Lo manda Comolli | occhi sul classe 2005 del Tolosa per il dopo Perin Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus si prepara a rinnovare la propria porta, con un nome nuovo in cima alla lista: Restes Juve, scelto da Comolli come possibile erede di Perin. Sul tavolo anche il giovane talento del Tolosa, classe 2005, tra i papabili per il ruolo di vice Di Gregorio. La caccia al portiere si fa serrata, tra obiettivi italiani e giovani promesse, mentre i tifosi sognano un futuro tra sicurezza e novità .

Restes Juve, nome nuovo per la porta! Lo manda Comolli: novità sul dopo Perin. Spunta anche il classe 2005 del Tolosa. Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Juve in particolare per quanto riguarda la caccia al vice Di Gregorio, con Perin ormai ai saluti. Sul taccuino della dirigenza ci sarebbero ben tre obiettivi dalla Serie A: Caprile del Cagliari (in pole position), Provedel della Lazio e Falcone del Lecce. Il nome nuovo è il classe 2005 del Tolosa Guillaume Restes, che l’ex presidente Comolli conosce bene. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Restes Juve, nome nuovo per la porta! Lo manda Comolli: occhi sul classe 2005 del Tolosa per il dopo Perin. Gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juve - perin - nome - porta

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

La #Juventus valuta rinforzi per la porta in vista della possibile partenza di Mattia #Perin. Tra i nomi considerati c’è Elia #Caprile, portiere del #Cagliari ma di proprietà del #Napoli. Su di lui è interessato anche il #Torino. [Unione Sarda] Vai su X

Milan: per la porta spunta Perin della Juventus come profilo low cost. Tanti i nomi in lista Vai su Facebook

Tuttosport - Per Caprile è già derby. Può essere il dopo Perin alla Juventus; Calciomercato Juve, spunta questa suggestione per la porta; Milan, Allegri l’ha chiesto alla Juve: è un fedelissimo.

Restes Juve, nome nuovo per la porta! Lo manda Comolli: occhi sul classe 2005 del Tolosa per il dopo Perin. Gli ultimi aggiornamenti - Spunta anche il classe 2005 del Tolosa Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Juve in particolare per quanto rigu ... Si legge su juventusnews24.com

Calciomercato Juve, spunta questa suggestione in caso di addio di Perin: può essere lui il nuovo secondo portiere! Il nome - Calciomercato Juve, spunta questa suggestione se partisse Perin: può essere lui il nuovo secondo portiere dei bianconeri! Secondo juventusnews24.com