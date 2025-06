Restaurare Porta Molino per dare ulteriore slancio a via Dante | la proposta di Innocenti

Restaurare la porta Molino per rivitalizzare via Dante rappresenta un passo strategico per riaccendere l’anima di questa storica strada. La proposta di Innocenti, ex candidato sindaco e vicesegretario di Forza Italia, mira a valorizzare il cuore culturale e commerciale della zona, puntando su un intervento che possa attrarre visitatori e imprese, dando nuovo slancio a un quartiere ricco di storia e vitalità. La sua idea promette di trasformare il passato in futuro, rinnovando l’identità di via Dante.

Arriva da Lorenzo Innocenti, ex candidato sindaco e oggi vicesegretario di Forza Italia, una proposta di valorizzazione di via Dante, che recentemente è stata protagonista del Via Dante Art District, manifestazione organizzata dalle botteghe della zona che si è rivelata un grande successo in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Restaurare Porta Molino per dare ulteriore slancio a via Dante»: la proposta di Innocenti

«Restaurare Porta Molino per dare ulteriore slancio a via Dante»: la proposta di Innocenti

