Resta coinvolto in un incidente ma rifiuta l' alcol test | guidava senza aver mai preso la patente

Un incidente a San Felice Circeo ha scosso la comunità, ma ciò che lascia senza parole è il rifiuto di un individuo di sottoporsi all'alcol test, nonostante fosse coinvolto. La sua condotta, unita al fatto di guidare senza patente mai conseguita, solleva numerosi interrogativi sulla responsabilità e la sicurezza stradale. La vicenda si sviluppa ulteriormente grazie alle indagini dei carabinieri, che attraverso la banca dati cercano di fare luce su questa situazione intricata e preoccupante.

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale a San Felice Circeo, ma quando sono arrivati sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test. I militari della stazione di San Felice hanno così proseguito gli accertamenti e, attraverso la banca dati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Resta coinvolto in un incidente ma rifiuta l'alcol test: guidava senza aver mai preso la patente

