Residenza Sacra Famiglia via ai lavori | Stop a nuovi ingressi ma non chiuderà

Al via i grandi lavori di riqualificazione energetica alla Residenza Sacra Famiglia di Inzago, che porteranno importanti miglioramenti senza chiudere le porte ai degenti. La struttura, già avvolta da gru e mezzi d’opera, si prepara a un restyling sostenibile, mentre i nuovi ingressi al padiglione hospice sono temporaneamente sospesi. La Fondazione rassicura: nessuna chiusura, solo una svolta verso un futuro più efficiente e accogliente.

Struttura impacchettata, gru e mezzi d’opera in posizione, al via i maxi lavori di riqualificazione energetica alla residenza Sacra Famiglia di Inzago, stop temporaneo causa cantieri ai nuovi ingressi al padiglione hospice: "Ma sia chiaro - così la Fondazione in una nota - nessuna chiusura". La nota degli uffici milanesi della Fondazione Sacra Famiglia, che ormai da molti anni gestisce la residenza sanitaria inzaghese, dove vengono assistiti malati di sla e persone con disabilitĂ fisica e motoria, oltre che nove posti di hospice, fa chiarezza su timori e rumors che nei giorni scorsi hanno accompagnato il visibile avvio del maxi cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Residenza Sacra Famiglia, via ai lavori: "Stop a nuovi ingressi, ma non chiuderĂ "

