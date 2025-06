Replica La Notte nel Cuore puntate del 15 giugno 2025 | Video Mediaset

Stasera, domenica 15 giugno 2025, torna su Canale 5 la coinvolgente soap turca "La notte nel Cuore" (Siyap Kalp). I fan potranno rivedere in streaming gli episodi 10, 11 e 12, mentre tra tensioni, segreti e emozioni, la famiglia Sansalan si prepara alla cerimonia dell’henné. Con confessioni intense e rivelazioni sorprendenti, questa puntata promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Non perdere l’appuntamento con il cuore e il dramma!

Torna stasera domenica 15 giugno 2025 la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 10, 11 e 12 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Mentre la famiglia Sansalan è immersa nei preparativi per la cerimonia dell’henné, tensioni e segreti non risolti sono pronti a esplodere. Nuh e Melek spingono Sumru a rivelare la verità . Cihan confessa il suo dolore per la perdita della madre e la conseguente solitudine interiore. Sevilay, costretta al matrimonio combinato, fugge con l’aiuto di Nuh. Hikmet ha un infarto e viene portata d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it