Replica La forza di una donna in streaming puntata del 16 giugno | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con "La forza di una donna" (Kadin), la soap turca che cattura il cuore di milioni. Nisin si scontra con Bahar, mentre Hatice sorprende con un gesto inaspettato. Rivivi ogni emozione della puntata del 16 giugno in streaming su Video Mediaset e scopri come le sorti dei personaggi si intrecciano in un susseguirsi di colpi di scena coinvolgenti. Continua a seguirci per aggiornamenti e nuovi sviluppi!

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 16 giugno – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna il malcontento di Nisin nei confronti di Bahar sta diventando sempre più difficile da tollerare, soprattutto dopo che sua madre, Hatice, ha deciso di regalare a Bahar uno scaldabagno.

